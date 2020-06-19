"Это не шутка": Лукашенко заявил о предотвращении "майдана" в Беларуси

Претендующий на шестой президентский срок Александр Лукашенко заверяет, что в стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать «майдан» в стране.

Об этом в четверг, 19 июня, сообщает БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, на Белоруссии сконцентрирован «фокус всех политических интересов» - как с Запада, так и с Востока. В стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию.

«Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов продлится с 5 по 14 июля.

Критики Александра Лукашенко указывают, что никакие белорусские выборы за последние 20 лет нельзя назвать свободными или справедливыми.

В центре столицы Беларуси Минска 18 июня состоялся почти 7-часовой пикет представителей оппозиции за поддержку арестованных активистов.

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