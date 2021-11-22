Он назвал Навального продажным человеком.

Александр Лукашенко заявил, что начнет вести переговоры со Светланой Тихановской тогда, когда президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Журналист ВВС Стив Розенберг сказал, что Путин недавно посоветовал Лукашенко общаться с оппозицией.

"Слушайте, Владимир Путин, не знаю, кому вам советовал или еще кому-то, он мне ничего не советовал. Я с ним сейчас разговаривал вот больше часа. И никаких советов с его стороны ни по одному вопросу я не услышал. Это первое. Во-вторых, я могу пример привести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеРоссия решила отправить на границу с Украиной новейшие тяжелые огнеметные системыОн отметил, что для него Навальный - "продажный человек".

"Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина. Он предатель интересов России", - подчеркнул Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.

Автор: Людмила Жерновская