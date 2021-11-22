Александр Лукашенко заявил, что начнет вести переговоры со Светланой Тихановской тогда, когда президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Об этом он рассказал в интервью ВВС.
Журналист ВВС Стив Розенберг сказал, что Путин недавно посоветовал Лукашенко общаться с оппозицией.
"Слушайте, Владимир Путин, не знаю, кому вам советовал или еще кому-то, он мне ничего не советовал. Я с ним сейчас разговаривал вот больше часа. И никаких советов с его стороны ни по одному вопросу я не услышал. Это первое. Во-вторых, я могу пример привести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", - заявил Лукашенко.
Читайте такжеРоссия решила отправить на границу с Украиной новейшие тяжелые огнеметные системыОн отметил, что для него Навальный - "продажный человек".
"Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина. Он предатель интересов России", - подчеркнул Лукашенко.
Выборы и протесты в Беларуси
9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.