Генерал-майор уволен в запас.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко снял с должности командующего военно-воздушными силами (ВВС) и войск противовоздушной обороны(ПВО) вооруженных сил страны Игоря Голуба.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", генерал-майор Игорь Голуб уволен в запас по возрасту. Ему разрешили носить военную форму одежды со знаками различия.

Война в Украине: как Беларусь помогает России

РФ использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения - с белорусской территории в Украину зашли российские войска и колонны бронетехники и пытались взять под контроль Киев.

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Около недели назад Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

На территории Беларуси проводит тренировочные полеты МиГ-31К-сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.

Россия может запускать иранские дроны-камикадзе из белорусской зоны отчуждения.

Только за октябрь из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Технику для передачи РФ брали из двух баз резерва: 69-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область); 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

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