Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.
В воскресенье днем, 13 ноября, было замечено движение в сторону аэродрома "Мачулищи" пяти тралов, на которых было по четыре ракетных контейнера для этих ЗРК (всего 20 ракет), сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Расследователи добавили, что вечером - в 19:55 по Киеву, на этот аэродром прилетел очередной российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер RF-76605).
По сведениям мониторинговой группы, борт пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут и улетел в Ростовскую область России - на аэродром "Миллерово".
13 ноября "Беларускі Гаюн" сообщил, что в последние несколько дней в Беларуси зафиксировали восемь прилетов военно-транспортных самолетов Ил-76 России. По сведениям аналитиков, 11 числа борты пробыли на аэродроме "Мачулищи" дольше положенного для разгрузки времени.
Расследователи полагают, что РФ вывозит ракеты на свою территорию.
9 и 10 ноября в направлении аэродрома было зафиксировано движение минимум 16 тралов с контейнерами для ракет для ЗРК С-300/400, они могли перевозить минимум 64 боеприпаса.
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