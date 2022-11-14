РФ вывезла с беларуской территории десятки ракет, выяснила мониторинговая группа.

Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

В воскресенье днем, 13 ноября, было замечено движение в сторону аэродрома "Мачулищи" пяти тралов, на которых было по четыре ракетных контейнера для этих ЗРК (всего 20 ракет), сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Расследователи добавили, что вечером - в 19:55 по Киеву, на этот аэродром прилетел очередной российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер RF-76605).

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По сведениям мониторинговой группы, борт пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут и улетел в Ростовскую область России - на аэродром "Миллерово".

13 ноября "Беларускі Гаюн" сообщил, что в последние несколько дней в Беларуси зафиксировали восемь прилетов военно-транспортных самолетов Ил-76 России. По сведениям аналитиков, 11 числа борты пробыли на аэродроме "Мачулищи" дольше положенного для разгрузки времени.

Расследователи полагают, что РФ вывозит ракеты на свою территорию.

9 и 10 ноября в направлении аэродрома было зафиксировано движение минимум 16 тралов с контейнерами для ракет для ЗРК С-300/400, они могли перевозить минимум 64 боеприпаса.

Российские оккупанты не раз обстреливали из этих ЗРК украинскую территорию, в частности, Николаев.

Беларусь помогает России во время полномасштабной войны с Украиной - что стоит знать

РФ использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения - с беларуской территории в Украину зашли российские войска и колонны бронетехники и пытались взять под котроль Киев.

С беларуской территории нашу страну не раз обстреливали из разного вооружения.

Беларуский псевдопрезидент Александр Лукашенко сначала не признавал, что принимает участие в войне. В начале октября он признал, что его страна участвует в войне, но не отправляет своих солдат воевать.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, продолжается формирование российско-беларуской группировки войск для возможного повторного вторжения на нашу территорию.

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