Только за октябрь из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой.
Общее количество переданной техники за месяц составило 211 единиц, сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Технику для передачи РФ брали из двух баз резерва: 69-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область); 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).
Какую именно технику передали РФ:
- танки Т-72А - 98 единиц;
- боевые машины пехоты БМП-2 - 40 единиц;
- БМП-2 без башен - 20 единиц;
- грузовики Урал - 53 единицы.
Технику отправляли на несколько ЖД-станций в Ростовской и Белгородской областях, РФ: станция Успенская (Ростовская обл, РФ); станция Каменская (Ростовская обл, РФ); станция Бирюч (Белгородская обл, РФ); станция Миллерово (Ростовская обл, РФ).
Помощь Беларуси РФ в войне против Украины
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