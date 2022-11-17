Общее количество переданной техники за месяц составило 211 единиц.

Только за октябрь из Беларуси в РФ было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой.

Общее количество переданной техники за месяц составило 211 единиц, сообщает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Технику для передачи РФ брали из двух баз резерва: 69-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область); 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Видео дня

Какую именно технику передали РФ:

танки Т-72А - 98 единиц;

боевые машины пехоты БМП-2 - 40 единиц;

БМП-2 без башен - 20 единиц;

грузовики Урал - 53 единицы.

Технику отправляли на несколько ЖД-станций в Ростовской и Белгородской областях, РФ: станция Успенская (Ростовская обл, РФ); станция Каменская (Ростовская обл, РФ); станция Бирюч (Белгородская обл, РФ); станция Миллерово (Ростовская обл, РФ).

Помощь Беларуси РФ в войне против Украины

РФ использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения - с беларуской территории в Украину зашли российские войска и колонны бронетехники и пытались взять под котроль Киев.

Около недели назад Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

На территории Беларуси проводит тренировочные полеты МиГ-31К - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.

Россия может запускать иранские дроны-камикадзе из беларуской зоны отчуждения.