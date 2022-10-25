Это место могло быть выбрано по нескольким причинам оккупантами: это закрытая территория, там никого нет, кроме охраны, и есть места, где не ловит даже мобильная связь.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала данные очевидцев и систематизировала информацию о запуске Россией иранских дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Как говорится в Телеграмм-канале расследователей, единственное место в Беларуси, где могут скрытно запускать дроны — это беларуская часть Чернобыльской зоны.

"Анализ позволил сильно сузить круг поиска. Мы пришли к выводу, что если дроны-камикадзе действительно запускаются из РБ, то есть одна территория, где это может происходить — беларуский сектор отчуждения ЧАЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник)", - отметили в мониторинговой группе.

Они объяснили, что это место было выбрано по нескольким причинам оккупантами: это закрытая территория, там никого нет, кроме охраны, и есть места, где не ловит даже мобильная связь.

Откуда Россия может запускать дроны с территории Беларуси

"Беларускі Гаюн" проанализировал спутниковые снимки и определил несколько зон, на которых заметны изменения на местности.

д. Уласы — это упраздненная деревня в самой глуши в Хойникском районе всего в 4,5 км от границы с Украиной. Там, судя по снимкам, появились протоптанные дорожки, немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты.

— это упраздненная деревня в самой глуши в Хойникском районе всего в 4,5 км от границы с Украиной. Там, судя по снимкам, появились протоптанные дорожки, немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты. д. Кожушки — также упраздненная деревня в Хойникском р-не. Рядом четко видны новые дороги, а значит там стала часто ездить техника.

Роль Беларуси в войне против Украины

Ранее сегодня, 25 октября, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне запускали дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.

20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на территорию России и оккупированную территорию Украины прибыли иранские советники и инструкторы по дронам-камикадзе Shahed-136.

Вскоре появилась информация, что иранских инструкторов по дронам-камикадзе переместили из оккупированной территории Украины в Беларусь.

Напомним, Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь. Прямого участия беларуских войск в войне против нашей страны не зафиксировано.

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