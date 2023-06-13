Лидер Беларуси Александр Лукашенко уточнил, сколько будет "отходить" от своей болезни после слухов о возможной преждевременной смерти.
Ранее Лукашенко заявил, что переболел на аденовирус. По словам диктатора, специалисты ориентируются на срок в три месяца. Его слова цитирует беларусская BELTA.
"Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может", - заявил лидер Беларуси.
Также он назвал "неимоверной тупостью" сообщения о том, что в период визита в Москву (в честь 9 мая) его госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Он уточнил, что если бы ему стало действительно плохо, Путин вызвал бы ему десяток врачей.
"Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей. Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте", - заявил он.
Слухи о "смертельной" болезни Лукашенко
Напомним, что Лукашенко своим вялым видом во время визита на парад в честь 9 мая в Москве дал почву слухам о том, что смертельно болен. Местные СМИ сообщали, что ему экстренно вызывали бригаду медиком и госпитализировали в ЦКБ.
Говорилось о возможном сбое в организме Лукашенко, а также о серьезном вирусе, которым якобы также переболели его близкие. Среди аргументов приводился внезапно охрипший голос диктатора.
Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко поделился инсайдом о том, что состояние здоровья Лукашенко ухудшается и ему требуется срочная операция.
Однако ряд журналистов считает, что единственная серьезная болезнь Лукашенко заключается в чрезмерной хитрости. В частности, Бачо Корчилава считает, что таким образом Лукашенко пытается обмануть Путина и в очередной раз избежать темы об открытом вступлении войск Беларуси в войну против Украины.