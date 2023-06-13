Ранее лидер Беларуси на фоне сообщений о том, что он, возможно, смертельно болен, заявил, что перенес аденовирус. По словам Лукашенко, если бы он болел серьезно, Путин вызвал бы ему десяток врачей.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко уточнил, сколько будет "отходить" от своей болезни после слухов о возможной преждевременной смерти.

Ранее Лукашенко заявил, что переболел на аденовирус. По словам диктатора, специалисты ориентируются на срок в три месяца. Его слова цитирует беларусская BELTA.

"Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может", - заявил лидер Беларуси.

Также он назвал "неимоверной тупостью" сообщения о том, что в период визита в Москву (в честь 9 мая) его госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Он уточнил, что если бы ему стало действительно плохо, Путин вызвал бы ему десяток врачей.

"Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей. Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте", - заявил он.

Слухи о "смертельной" болезни Лукашенко

Напомним, что Лукашенко своим вялым видом во время визита на парад в честь 9 мая в Москве дал почву слухам о том, что смертельно болен. Местные СМИ сообщали, что ему экстренно вызывали бригаду медиком и госпитализировали в ЦКБ.

Говорилось о возможном сбое в организме Лукашенко, а также о серьезном вирусе, которым якобы также переболели его близкие. Среди аргументов приводился внезапно охрипший голос диктатора.

Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко поделился инсайдом о том, что состояние здоровья Лукашенко ухудшается и ему требуется срочная операция.

Однако ряд журналистов считает, что единственная серьезная болезнь Лукашенко заключается в чрезмерной хитрости. В частности, Бачо Корчилава считает, что таким образом Лукашенко пытается обмануть Путина и в очередной раз избежать темы об открытом вступлении войск Беларуси в войну против Украины.

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