У диктатора действительно накопились проблемы со здоровьем, но они не критичны.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, какие проблемы со здоровьем имеет диктатор Александр Лукашенко. По его данным, самопровозглашенный президент РБ даже якобы нуждается в операции, которой он опасается.

По его данным, проблемы со здоровьем у Лукашенко накапливаются. Впрочем, серьезной угрозы для его жизни нет. Латушко отметил, что у Лукашенко есть проблема с коленным суставом и требует хирургического вмешательства.

Кроме того, у диктатора избыточный вес, что указывает на вероятные проблемы с уровнем сахара в крови. А по некоторым слухам, у Лукашенко больная спина. Впрочем, это не критические проблемы.

"У него, скорее всего, проблема в том, что требуется срочное хирургическое вмешательство. Этого вмешательства хирургического он боится. В Беларуси с 2020 года появилось более 5 тысяч вакансий врачей. Это связано с репрессиями на все слои общества, в частности на медиков... Специалисты, которые могли бы его прооперировать, либо сидят, либо уехали. Например, по коленному суставу, одного из хирургов арестовали, а затем освободили из тюрьмы по приказу Лукашенко, чтобы он его лечил", - отметил он.

Оппозиционер допустил, что Лукашенко может полететь на лечение в Россию, но есть нюансы, сможет ли союзник гарантировать его безопасность и то, "проснется ли он после наркоза".

Латушко отметил, что Лукашенко сейчас боится и россиян, и украинцев, и белорусов. Особенно диктатор опасается отравления, поэтому увеличим штат охраны и контроль пищи, которую принимает.

Лукашенко болен - что известно

9 мая Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы. Позже стало известно, что его самочувствие ухудшилось, из-за чего он не пошел на званый обед Путина.

Позже в Комитете Государственной Думы РФ по делам СНГ заявили, что Лукашенко заболел, однако в этом "ничего сверхъестественного нет".

В сети писали, что у Лукашенко произошел сбой в организме, который спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца.

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