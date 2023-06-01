Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, какие проблемы со здоровьем имеет диктатор Александр Лукашенко. По его данным, самопровозглашенный президент РБ даже якобы нуждается в операции, которой он опасается.
По его данным, проблемы со здоровьем у Лукашенко накапливаются. Впрочем, серьезной угрозы для его жизни нет. Латушко отметил, что у Лукашенко есть проблема с коленным суставом и требует хирургического вмешательства.
Кроме того, у диктатора избыточный вес, что указывает на вероятные проблемы с уровнем сахара в крови. А по некоторым слухам, у Лукашенко больная спина. Впрочем, это не критические проблемы.
"У него, скорее всего, проблема в том, что требуется срочное хирургическое вмешательство. Этого вмешательства хирургического он боится. В Беларуси с 2020 года появилось более 5 тысяч вакансий врачей. Это связано с репрессиями на все слои общества, в частности на медиков... Специалисты, которые могли бы его прооперировать, либо сидят, либо уехали. Например, по коленному суставу, одного из хирургов арестовали, а затем освободили из тюрьмы по приказу Лукашенко, чтобы он его лечил", - отметил он.
Оппозиционер допустил, что Лукашенко может полететь на лечение в Россию, но есть нюансы, сможет ли союзник гарантировать его безопасность и то, "проснется ли он после наркоза".
Латушко отметил, что Лукашенко сейчас боится и россиян, и украинцев, и белорусов. Особенно диктатор опасается отравления, поэтому увеличим штат охраны и контроль пищи, которую принимает.
Лукашенко болен - что известно
9 мая Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы. Позже стало известно, что его самочувствие ухудшилось, из-за чего он не пошел на званый обед Путина.
Позже в Комитете Государственной Думы РФ по делам СНГ заявили, что Лукашенко заболел, однако в этом "ничего сверхъестественного нет".
В сети писали, что у Лукашенко произошел сбой в организме, который спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца.