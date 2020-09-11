Песков уточнил, что подписание документов на встрече не планируется.

Александр Лукашенко собирается в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября.

Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным», – ответил он.

Песков уточнил, что подписание документов на встрече не планируется.

Встреча Лукашенко с Путиным была запланирована еще до поездки российского премьера Михаила Мишустина в Минск 3 сентября. Тогда белорусский глава заявил, что увидится с президентом РФ и «расставит все точки над «і».

Во время разговора с россиянином Лукашенко, в частности, заявил о якобы фальсификации отравления Навального, снова вспомнил Украину и пригрозил соседним странам армией.

Запад побаивается по поводу возможного вмешательства России в дела Беларуси в связи с протестами. Новые подозрения ЕС выразил после заявления Путина о формировании резерва силовиков по просьбе Лукашенко для разгона протестующих.

В США же ответили, что накажут РФ в случае военного вторжения в Беларусь.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская