Белорусский глава пообещал России передать соответствующую запись.

Александр Лукашенко считает отравление российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Об этом он заявил в беседе с российским премьером Мишустиным, цитирует БелТА.

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По его словам, разведка Беларуси «перехватила разговор» двух абонентов Варшавы и Берлина.

При этом Лукашенко сразу начал оправдываться, почему военные этим занимаются: «Поскольку там (на западной границе) развернуты части, и мы, конечно, ведем в радиосфере борьбу с натовцами».

«И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) четко говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», - считает Лукашенко.

Белорусский глава пообещал России передать соответствующую запись.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл сегодня в Минск на встречу с Александром Лукашенко, затем россиянин переговорит с премьером Беларуси.

По данным СМИ, после встречи с главой российского правительства Лукашенко поедет в Москву пообщаться с Путиным.

«И окончательно расставим все точки на «і» по тем вопросам, которые очень чувствительные и болезненные для двух государств», - сказал Лукашенко.

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Автор: Яна Ставская