Лукашенко и Путин договорились провести еще одну встречу / фото Пресс-служба президента России

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 

Читайте такжеВ России на охоте пропал бывший главврач больницы, в которой лечили НавальногоОб этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь. 

В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".

Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами". 

Вступление Украины в НАТО

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Автор: Людмила Жерновская