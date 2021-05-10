Лукашенко и Путин договорились провести еще одну встречу / фото Пресс-служба президента России
Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте такжеВ России на охоте пропал бывший главврач больницы, в которой лечили НавальногоОб этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.
В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".
Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами".
Вступление Украины в НАТО
- В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
- "Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.
- Он также призвал страны-члены Организации Североатлантического договора и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.
- В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.
- По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.
- Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании тем временем подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора для Украины остаются открытыми.
- Последним главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. Однако в 2019 году он стал заместителем главы администрации президента, а потом министром иностранных дел. Сейчас обязанности главы миссии исполняет Георгий Толкачев.
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