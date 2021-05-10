Ранее в Кремле заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеВ России на охоте пропал бывший главврач больницы, в которой лечили НавальногоОб этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".

Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами".

Вступление Украины в НАТО

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская