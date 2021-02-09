В разделе «Президент без галстука» появилась информация о личной жизни, семье, приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях Александра Лукашенко.

Во вторник, 9 февраля, был обновлен официальный сайт «президента» Беларуси. Старая версия работала с прошлого десятилетия.

В разделе «Президент без галстука» появилось информация о личной жизни, семье, приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях Александра Лукашенко. Но больше всех журналистов заинтересовала фотография, на которой он без усов.

При этом по состоянию на 14:40 сайт уже не работает.

Как пишет «КП - Беларусь», на портале была опубликована информация о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках. Никаких упоминаний о жене президента Галине и матери его младшего сына Николая нет.

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Также на новом сайте изменена структура, появился виртуальный тур по Дворцу независимости, новая форма для отправки электронных обращений. Появился раздел «Фото для прессы», в котором размещены снимки с официальных мероприятий в высоком разрешении.

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Автор: Денис Прядко