Ллойд Остин считает, что украинские дроны достаточно эффективны, чтобы решать задачу глубоких ударов по России.

Украине следует полагаться на собственные беспилотники при нанесении дальних ударов вглубь России, поскольку западные ракеты слишком дорогие. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что ранее Украина уже продемонстрировала эффективность своих беспилотников дальнего действия при нанесении таких ударов, в частности по стратегическим складам боеприпасов.

"Они способны производить эти беспилотники в Украине, резко наращивать их производство. Эти беспилотники показали себя очень эффективными и точными. Следует учесть тот факт, что стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — заявил Остин.

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Глава Пентагона отметил, что украинцы могут распоряжаться своими беспилотниками, как посчитают нужным.

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