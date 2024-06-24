Дуда сказал, что он также будет поговорить с Си о Беларуси, оказывающий давление миграции на границу с Польшей.

Президент Польши Анджей Дуда находится в Китае во время визита, который привел лидера члена НАТО в страну, которая поддержала Россию в ее полном вторжении в Украину.

"Я пытаюсь поддерживать дружеские отношения с Китаем, Польша всегда имела приличные отношения с Китаем, и я хотел бы, чтобы это продолжалось", - сказал Дуда, пишет AP.

Он должен был встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в понедельник и сказал, что мир в Украине будет обсуждаться.

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На вопрос, считает ли он, что Китай держит ключ к миру в войне России с Украиной, Дуда сказал: "Я думаю, что это в значительной степени, да".

Дуда сказал, что он также будет поговорить с Си о Беларуси, оказывающий давление миграции на границу с Польшей, как форму гибридной войны, которая также включает в себя кибератаки.

Он также будет искать визовый отказ для поляков, путешествующих в Китай, и будет искать возможности увеличения экспорта Польши там, чтобы сбалансировать их торговые отношения.

Государственная статистика Польша заявила, что 13,9% импорта страны в прошлом году были от Китая, в то время как польский экспорт в Китай был лишь частью этой суммы. Некоторые торговые соглашения должны быть подписаны во время визита.

В среду Дуда отправится в финансовый центр Шанхая, чтобы посетить экономический форум Польшу-Китай.

Война в Украине - позиция Китая

В то время как Китай заявляет, что в боевых действиях он нейтрален, он обвинил расширение НАТО в том, что он провоцировал президента России Владимира Путина в запуске вторжения и поддерживает надежные торговые и дипломатические отношения с Москвой. Польша граничит с Украиной и предоставила убежище для тех, кто бежит из боевых действий и поддерживала жесткую линию против дальнейшего расширения российской агрессии.

Российское вторжение в Украину напрямую затрагивает вопросы безопасности Германии и Европы в целом. Об этом заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время встречи с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата, и предостерег власти Китая от сотрудничества с Россией.

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