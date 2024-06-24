Туда попадают не только "непослушные" оккупанты, но и недолеченные.

Оккупанты отправляют в подвал с клетками недобитых захватчиков и тех, кто чем-то провинился.

О "подвале пыток" на территории так называемой "ДНР" сообщил оккупант Егор Гузенко, более известный под позывным "Тринадцатый". По его словам, туда попадают не только "непослушные" оккупанты, но и недолеченные.

"Вот так, бл*дь, живут, нах*й в российской армии военные, которые стали ненужными, которых прячут от всех в клетке свинарника", - говорит голос за кадром.

По словам "Тринадцатого", на видео - подвал, где содержат недолеченных мобилизованных и контрактников, которые в чем-то "провинились". Автор съемки показывает товарищей с ампутированными конечностями и ранениями, а также условия их размещения.

Оккупанты живут в грязном подвальном помещении и спят на деревянных паллетах, которые огорожены решеткой. Автор видео говорит, что условия содержания захватчиков хуже, чем в плену.

"Все позабирали, ничего нет. Сидим в этих свинарниках, гадюшниках. Ничего больше неизвестно. Сказали, до трех месяцев здесь находиться... Здесь без рук люди. Поломанные, брошенные", - говорит оккупант за кадром.

Боевик Гузенко заявил, что имеет много таких роликов и сравнил подвал с концлагерем.

"Вообще, вот интересный был бы контраст, если бы наш новый министр обороны (Андрей Белоусов - УНИАН) инспектировал не какой-то новый объект министерства обороны, который строится там в стахановских темпах, а вот такое вот место, где вот из фронтовиков делают калеч-полки, где их жизнь равна, бл*дь, ну просто ну ничему", - написал "Тринадцатый".

Преступления оккупантов в РФ

По состоянию на осень 2023 года росСМИ заявляли, что в России оккупанты и наемники жестоко убили по меньшей мере 27 человек после того, как приехали из "СВО". Отметим, что это только те дела, по которым велись официальные процессы. Также упомянутая статистика не охватывает инциденты за 2022 год.

Недавно бывший наемник ЧВК "Вагнер" сломал нос полицейскому, который попытался его задержать. Инцидент произошел в Красноярском крае.

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