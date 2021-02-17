Запрет на службу в вооруженных силах для лесбиянок, геев и бисексуалов был отменен в 2000 году.

Бывшие военные, уволенные из вооруженных сил Великобритании из-за своей сексуальной ориентации, смогут вернуть утраченные медали.

Читайте такжеВо Франции министр совершил каминг-аут - он хочет поддержать польское ЛГБТ-сообществоОб этом пишет BBC.

По новой схеме исправления исторической несправедливости, бывшие военнослужащие смогут обратиться в Министерство обороны с просьбой восстановить почести.

Запрет на службу в Вооруженных силах для лесбиянок, геев и бисексуалов был отменен в 2000 году. Трансгендерам официально разрешено открыто служить с 2014 года.

Ветерана Джо Осалиса, который возглавил кампанию за возвращение наград бывшим военным, уволили из армии в 1993 году после того, как он 18 лет прослужил на флоте. Это произошло из-за его бисексуальности.

"Они отрезали медаль с моей груди большими ножницами", - рассказал он.

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Автор: Людмила Жерновская