Лех Валенса заверил, что не боится ничего, кроме Бога "и немножечко жены".

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце.

Запись, опубликованную в Facebook, Валенса сопроводил комментарием: «Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня».

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«Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», - сказал он.

«Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства», - заявил Валенса.

Также он заверил, что не боится ничего, кроме Бога «и немножечко жены».

77-летнему Леху Валенсе должны сделать операцию по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году.

Кто такой Лех Валенса

Валенса - соучредитель и первый руководитель профсоюза "Солидарность" в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов. Перед ним стояли тяжелые проблемы политической нестабильности и перехода Польши к свободной рыночной экономике.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому. После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

У Валенсы с женой - восемь детей.

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Автор: Денис Прядко