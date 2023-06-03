Сообщается, что согласовано открытие гуманитарных коридоров.

Легион "Свобода России" показал новое видео обстрелов российской армией Белгородской области и предложил местным жителям эвакуацию в Украину.

Удары, как сообщается, наносились хаотично по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другим.

В связи с этим бойцы легиона сообщили, что согласовали открытие гуманитарных коридоров, и все, кому нужна помощь, могут быть эвакуированы вглубь Украины на добровольной основе. Для этого нужно попросить об убежище у бойцов РДК или "Свободы России".

Добровольцы также отметили, что в район боевых действий забросили тик-ток батальон "Ахмат".

"Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима", - говорится в сообщении.

Бои в РФ под Белгородом - что сообщалось

Напомним, 3 июня представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский обрисовал ближайшие перспективы для российских бойцов, которые сейчас на территории Белгородской области проводят активные рейды против путинского режима. По его словам, все самое интересное еще впереди.

По данным Центра национального сопротивления, на территорию Белгородской области направили российских спецназовцев. Сообщалось, что туда уже прибыл отряд 322 центра Сил специальных операций Российской Федерации "Сенеж". Перед спецназовцами поставили задачу по борьбе с партизанским движением.