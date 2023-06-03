WP считает, что РДК мог использовать вооружение из США, Польши, Бельгии и Чехии.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время своего прошлого рейда в Белгородскую область России использовали оружие, которое могло быть передано Украине союзниками.

Как говорится в статье The Washington Post, это вызывает вопросы о непреднамеренном использовании оборудования, предоставленного НАТО, и обязательствах Киева по обеспечению безопасности техники, поставляемой союзниками.

Как рассказали WP американские чиновники на условиях анонимности, РДК использовал как минимум четыре тактические машины, первоначально предоставленные Украине союзниками. Три машины с противоминной защитой от засад, также известные как MRAP, ввезенные бойцами РДК в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая - из Польши.

Видео дня

"Судя по снимкам, изученным The Post, как минимум два MRAP были захвачены российскими войсками после операции", - говорится в статье.

В частности, The Post проверила видео и фотографию, опубликованные РДК, на которых показаны как минимум четыре MRAP и бронированный Humvee с пулеметом 50-го калибра, примерно в пяти милях от российской границы.

Отмечается, что MRAP и Humvee на видео отмечены белыми плюсами, которые украинские военные нарисовали на транспортных средствах во время войны. Один MRAP также имеет отчетливую направленную вверх стрелку на левой передней двери.

"На фотографиях и видео, позже опубликованных в российских социальных сетях, видно как минимум два таких же MRAP, оба со знаками "плюс" и один с такой же стрелкой на двери. Один из MRAP позже появился на видео, опубликованном российским новостным агентством "Известия", в котором сообщалось, что теперь он будет использоваться российскими военными", - отмечается в статье.

При этом в РДК заявляют, что они использовали "трофеи", которые россияне захватили у украинцев, а затем отбили и сохранили легиону, однако не предоставили никаких доказательств в пользу такого утверждения.

Согласно фотографиям, бойцы РДК также имели винтовки производства Бельгии и Чехии

В статье говорится, что фотографии и видеоролики показывают бойцов в Белгороде с различными винтовками, в том числе CZ Bren чешского производства и бельгийской FN SCAR, отметил WP британский оружейный эксперт.

По словам двух американских добровольцев, служащих в Украине, винтовки Bren и SCAR обычно раздаются украинским солдатам и ее международным бойцам-добровольцам.

Отвечая на вопрос об использовании американского оборудования для трансграничных атак, представитель Госдепартамента США сказал: "Соединенные Штаты не поощряют атаки внутри России. На прошлой неделе мы четко заявили о том, что не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России, в том числе против украинцев".

Рейды РДК в Россию

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" совместно с Легионом "Свобода России" регулярно прорываются на территории РФ. В частности, 21 мая они совершили рейд на территорию Грайворонского района Белгородской области. Тогда бойцы РДК объявили о захвате БТР и стрелкового оружия.

1 июня РДК объявил о "втором этапе" операции на территории Белгородской области, на этот раз в районе Шебекино.

США, поставляя Украине вооружение, в то же время просят Украину не использовать его для атак по территории России, аргументируя это тем, что это война между Украиной и Россией, а не между НАТО и Россией.

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