По словам политика, для нее главное - чтобы Франция не стала участником конфликта.

Несмотря на попытки дистанцироваться от Кремля, лидер французских правых популистов Марин Ле Пен пообещала заблокировать отправку французских войск в Украину, если ее партия одержит победу на парламентских выборах в воскресенье.

"Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против, то никаких войск в Украине не будет. Последнее слово за премьер-министром", – сказала лидер "Национального объединения" в интервью CNN.

Ле Пен также заверила, что сразу же отменит разрешение для Киева бить по территории России ракетами, которые поставила Франция. По ее словам, единственная "красная линия" по Украине – "превращение Франции в соучастника конфликта посредством использования французских ракет большой дальности против целей на российской территории".

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Партия Ле Пен готовится к триумфу на выборах

В это воскресенье во Франции состоится второй тур парламентских выборах, по итогам которого правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, вероятно, получит рекордное количество мест в парламенте за свою историю. Тем не менее, опросы показывают, что партия не сможет взять большинство мест, а следовательно не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Чтобы не допустить полной победы Ле Пен на выборах, представители всего политического спектра Франции договорились снять с выборов часть своих кандидатов, чтобы во втором туре голосования в большинстве округов кандидат от "Национального объединения" конкурировал с одним сильным соперником, а не несколькими слабыми.

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