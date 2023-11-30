Борт пролетел над Турцией и Грецией.

Министр иностранных дел Сергей Лавров изменил маршрут полета на министерскую встречу ОБСЕ. Самолет летел через Грецию, а не Болгарию, поскольку София запретила пролет борта, на котором была скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает российское агентство ТАСС, Лавров уже прибыл в Скопье. Самолет направлялся над Турцией и Грецией, хотя сперва ожидали, что борт МИД РФ полетит через Болгарию.

"Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальная пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова", - пишет агентство.

В распоряжении издания якобы есть соответствующая нота официальной Софии. В документе якобы указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке". Лавров, как известно, также под санкциями ЕС, но на него нота не распространяется по неизвестным причинам.

Заседание ОБСЕ с участием Лаврова

Как сообщал УНИАН, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба бойкотировать министерское заседание ОБСЕ именно из-за ожидаемого присутствия на нем Лаврова. Аналогичное решение приняли и главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

В то же время, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен будут присутствовать на встрече ОБСЕ.

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