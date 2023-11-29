Министерское заседание ОБСЕ в Скопье будут бойкотировать из-за приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова более четырех стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для спасения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) надо из нее изгнать Россию или переучредить организацию заново без РФ.

Глава МИД на пресс-конференции после первого заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе рассказал, что четыре страны официально заявили, что не будут присутствовать на министерском заседании ОБСЕ в Скопье. В частности, это - Украина, Литва, Латвия и Эстония.

При этом, глава МИД отметил, что таких стран, которые будут бойкотировать заседание Совета министров ОБСЕ, будет больше.

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Как отметил Кулеба, министры отдельных стран сегодня ему сообщили, что тоже не будут на министерском заседании, но не будут об этом говорить публично, потому что не хотят "кого-то обижать".

Также отдельные министры планируют сегодня посетить ужин в Скопье, на котором министра иностранных дел России Сергея Лаврова не будет, но их не будет завтра на официальной части, в которой будет участвовать Лавров.

"В сухом остатке, стран, несогласных с участием Лаврова, больше, чем четыре. Но каждая страна сама будет решать, и мы уважаем это, каким образом проявлять это несогласие", - сказал Кулеба.

В то же время, он защитил Северную Македонию, которая в этом году председательствует в ОБСЕ и проводит министерское заседание. "Весь год Северная Македония принципиально и последовательно поддерживала Украину. За это их надо похвалить", - отметил Кулеба.

"Что касается решения приглашения Лаврова, то есть группа государств-участников ОБСЕ, которые считают, что на этот шаг стоило пойти для того, чтобы спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала в связи с тем, что надо принять решение о бюджете, председательстве и переназначении руководителей организации - генерального секретаря и руководителей институтов", - сказал Кулеба.

"Моя позиция известна хорошо, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь, чтобы исключить Россию из ОБСЕ", - сказал Кулеба.

Заседание ОБСЕ с участием Лаврова

Как сообщал УНИАН, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ именно из-за ожидаемого присутствия на нем Лаврова. Аналогичное решение приняли и главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

В то же время, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен будут присутствовать на встрече ОБСЕ.

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