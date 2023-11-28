По словам главного европейского дипломата, он не хочет, чтобы "кресло ЕС было пустым".

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель примет участие в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ в Брюсселе.

Как известно, в заседании предусмотрено участие министра иностранных дел России Сергей Лаврова. Именно по этой причине на заседании не будет присутствовать глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По словам главного европейского дипломата, он имеет "определенный опыт разговоров с господином Лавровым в сложных обстоятельствах".

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"Я поеду на встречу ОБСЕ – мы являемся членами организации, мы должны презентовать свою позицию и что-то противопоставить позиции России. Я не хочу, чтобы кресло ЕС было пустым. Я буду там", - отметил Боррель.

В то же время он подчеркнул, что у него не будет отдельной встречи с Лавровым, поскольку он сразу должен возвращаться в Брюссель на встречу Европейского оборонного агентства.

Министерское заседание ОБСЕ в Скопье - что стоит знать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него российского главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он пояснил, что делегация Украины решила не участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел, которое состоится 30 ноября – 1 декабря в городе Скопье.

"Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - подчеркнул Николенко.

Также Эстония, Латвия и Литва заявили, что будут бойкотировать министерскую встречу ОБСЕ, если главе МИД России Сергею Лаврову будет разрешено присутствовать. В совместном заявлении министры иностранных дел этих стран отметили, что участие во встрече с присутствием Лаврова "рискует узаконить Россию-агрессора как законного члена нашего сообщества свободных наций, преуменьшить жестокие преступления, которые совершает Россия, и смириться с вопиющим нарушением и неуважением Россией фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ".

Между тем Болгария откроет свое воздушное пространство для российского самолета, чтобы Лавров смог принять участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии. Разрешение на пролет является временным и будет действовать в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

В МИД страны объяснили, что София никогда бы не предоставила разрешение российской делегации пролетать через воздушное пространство для встречи ОБСЕ в Скопье, не имея четкого представления о составе делегации.

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