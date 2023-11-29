Госсекретарь США отправляется в столицу Северной Македонии "для выражения солидарности с другими членами ОБСЕ".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье, где также будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом встреча Блинкена с российским коллегой не планируется. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США, информирует Голос Америки.

На вопрос о возможности любой встречи между Блинкеном и Лавровым, чиновник отметил, что этого не ожидается.

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ, и поэтому собираемся посетить его", - отметил представитель Госдепа США.

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Он также рассказал о целях визита Блинкена на это заседание.

"ОБСЕ действительно важна для решения политических вопросов и вопросов прав человека в Европе. Госсекретарь США отправляется туда в знак солидарности с северомакедонцами, которые пережили тяжелый год и выполнили важную работу, а также для выявления солидарности с другими членами ОБСЕ", - сказал американский чиновник.

Заседание ОБСЕ в Северной Македонии - последние новости

Накануне стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель будет присутствовать на встрече ОБСЕ. В заседании предусмотрено участие министра иностранных дел России Сергей Лаврова.

Как сказал Боррель, он имеет "некоторый опыт разговоров с господином Лавровым в сложных обстоятельствах".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ именно из-за ожидаемого присутствия на нем Лаврова. Аналогичное решение приняли и главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

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