Последний раз вулкан Ньирагонго активно просыпался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек.

Лава вулкана Ньирагонго подошла к международному аэропорту города Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Власти просят жителей эвакуироваться, сообщает Reuters. Тысячи людей бегут из Гомы, многие - к границе с Руандой.

Последний раз вулкан активно просыпался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и 120 тыс. потеряли свои дома. Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире, он считается одним из самых опасных.

Читайте такжеВ Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки (фото, видео)По информации министерства чрезвычайных ситуаций Руанды, более 3,5 тыс. жителей Конго уже пересекли границу. Государственные СМИ Руанды сообщают, что людей разместят в школах и религиозных учреждениях.

Местный вулканолог Дарио Тедеско считает, что лава может добраться до центра Гомы.

"Сейчас Гома является мишенью. Это похоже на 2002 год. Думаю, что лава идет к центру города. Она может остановиться или продолжить движение. Трудно прогнозировать", - сказал специалист.

По информации источников, все самолеты ООН из города эвакуировали. Большая часть Гомы сейчас без электроэнергии.

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Перевод: Катерина Комолова