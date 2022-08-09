С начала войны Сейм приостановил выдачу первичных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

В Латвии хотят перестать продлевать временные виды на жительство гражданам России и Беларуси. Партия "Национальное объединение", которая входит в правительственную коалицию Латвии, уже готовит соответствующие поправки в закон "об иммиграции".

Об этом, как пишет портал Delfi.

Политики обещают добиться также ограничения выдачи постоянных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

Сразу после начала войны в Украине Нацобъединение подготовило большие поправки к законам об отъеме вида на жительство у граждан России и Беларуси, но затем отозвало инициативы по политическим причинам.

После этого Сейм до 30 июня 2023 года приостановил выдачу первичных видов на жительство гражданам России и Беларуси. Одновременно были установлены исключения, которые оговаривали ситуацию, когда такие виды таки будут выдаваться.

Напомним, на днях Латвия остановила выдачу виз россиянам. Граждан РФ будут пускать в страну только на похороны.

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