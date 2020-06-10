В ФСБ заявили о предотвращении теракта в аннексированном Крыму: террористы якобы имеют связи с Украиной

В ФСБ утверждают, что задержанные поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины".

В ФСБ России объявили о задержании в оккупированном Крыму пяти россиян за подготовку теракта.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологии терроризма и экстремизма», - сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Устанавливаются возможные пособники задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Подготовка к теракту» и «Публичные призывы к терроризму», которые предусматривают санкции до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных.

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