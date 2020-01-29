В Ливии ликвидирован российский наемник, убивавший украинцев на Донбассе

Пророссийский боевик принимал участие в боях против украинской вооруженных сил в районе Круглика, реки Миус и Дебальцево.

В начале года в Ливии был ликвидирован наемник из России, "морпех Владимир".

Как пишет Радио Свобода, "морпехом" оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Скопинов, который в период 2014-2016 годов воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Отмечается, что террорист он принимал участие в боях против украинской вооруженных сил в районе Круглика, реки Миус и Дебальцево.

Обстоятельства гибели российского наемника в Ливии не сообщаются. О его смерти впервые сообщили 27 января в российской соцсети.

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Как следует из фотографий в удаленном аккаунте Скопинова, до того как стать наемником, он служил в 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты. Бойцы этой бригады, как ранее выяснили с помощью открытых источников волонтеры украинского расследовательского сообщества InformNapalm, воевали в Сирии, охраняя Пальмиру и участвуя в сопровождении до порта Тартус огнеметных систем "Солнцепек" во время их отправки в Россию после завершения активной фазы боевых действий против группировки "Исламское государство" и сирийской вооруженной оппозиции.

Как сообщал УНИАН, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи. Он стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Сейчас в Ливии находятся 2,5 тысячи бойцов частной военной компании Вагнера и шесть тысяч бойцов из Судана, заявляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.