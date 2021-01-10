Поисковая операция в Яванском море продолжается.

Местоположение бортовых самописцев разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air установлено.

Об этом заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Соэрджанто Тьяхьоно, передает Reuters.

Читайте такжеВ Индонезии упал пассажирский самолет

В ближайшее время черные ящики будут извлечены и отправлены на расшифровку.

Как пишет издание, на данный момент неизвестно, насколько сильно они повреждены. Также не сообщается, сколько времени уйдет на то, чтобы поднять ящики на поверхность.

Крушение самолета в Джакарте:

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты.

На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

10 января 2021 года полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН