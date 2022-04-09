Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности, заявили в ЕС.

Евросоюз возложил на Россию ответственность за атаку против гражданских людей в Краматорске, ожидавших поезд для эвакуации.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по внешней политике, передает DW.

"Это была жестокая, неизбирательная бомбардировка ни в чем не повинных мирных жителей, среди которых было много детей, и которые бежали из страха перед дальнейшим нападением России на их дом, на их страну", - сказано в сообщении.

Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности.

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Бородянке и других городах и деревнях, недавно освобожденных от российской оккупации украинской армией, равно как и жестокое нападение на вокзал в Краматорске, - часть неприемлемой тактики разрушения, проводимой Кремлем", - говорится далее.

В ЕС назвали недопустимыми "вопиющие попытки скрыть ответственность России за эти и другие преступления посредством дезинформации или манипуляций в СМИ".

Краматорск - что известно о ракетном ударе России

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара.

Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

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