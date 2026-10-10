Следующий через 130 км: FT оценил смену тактики воздушных атак россиян по Украине

Удары по мостам Киева могут усложнить жизнь сотням тысяч людей. Повреждение даже одного моста может нарушить поставки гражданских и военных грузов.

Россия расширила перечень целей для воздушных ударов по Украине: от ударов преимущественно по энергетической инфраструктуре до атак на транспортную инфраструктуру, которую сложнее восстановить и которая играет ключевую роль в повседневной жизни.

Издание Financial Times напомнило слова президента Владимира Зеленского о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал военному командованию игнорировать любые правила ведения войны. Это привело к резкому увеличению количества ударов по гражданским объектам, цель которых – перехватить инициативу в войне. Умышленные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с международным правом.

Издание отметило, что удары по мостам Киева обнажили зависимость столицы от небольшого количества переправ между двумя берегами Днепра. Повреждение даже одного моста может нарушить поставки гражданских и военных грузов, а также затруднить передвижение экстренных служб.

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Для почти 4 млн жителей Киева имеется лишь 8 мостов, соединяющих правый и левый берега столицы. По ним передвигаются автомобилисты, пешеходы, пассажиры метро и железной дороги, а также грузовики и другой транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность страны.

Если движение по мостам придется перенаправлять, следующей переправой через Днепр к северу от столицы становится Киевская ГЭС, которая одновременно выполняет функцию моста. Она расположена примерно в 16 км от Северного моста. В противоположном направлении ближайшей переправой является Каневская ГЭС – примерно в 130 км от Южного моста.

Издание отметило, что повреждения мостов в результате российских ударов пока минимальны и не приведут к обрушению. Но ситуация может измениться.

Как отметила аналитик американской организации Acled Татьяна Гавьюк, "длительные прямые атаки в конечном итоге могут нарушить целостность мостовых конструкций и привести к более частым или длительным перекрытиям":

"Такие перебои могут иметь значительные социально-экономические последствия, ведь сотни тысяч людей зависят от мостов, чтобы добраться до работы, учебных заведений, медицинских учреждений и других объектов, необходимых для повседневной жизни".

В связи с этим издание отметило, что Москва всё чаще применяет свои реактивные беспилотники, противодействовать которым Украине сложно из-за ограниченных возможностей.

"Теперь эти дроны наносят удары круглосуточно, выбирая в качестве целей крупные предприятия, центры обработки данных, железнодорожную инфраструктуру, медицинские учреждения и густонаселенные жилые районы", – констатировало издание.

Удары России по мостам в Киеве

1 октября российский дрон поразил Южный мост в Киеве – именно в этот момент по нему на открытом участке пути проезжал поезд метро.

На следующий день россияне нанесли удар по Северному мосту, повредив его. На некоторое время движение по мосту было перекрыто.

Экономист Олег Пендзин считает, что возведение понтонных переправ и строительство соответствующей развязки будет гораздо более дорогостоящим решением, чем укрепление противовоздушной обороны, которая защитит мосты от вражеских дронов.

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