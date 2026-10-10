Nvidia прекращает массовое производство RTX 5090 и готовит RTX 5080 на 24 ГБ

Помимо GeForce RTX 5090 "зеленая" компания может прекратить выпуск RTX 5070 Ti.

GeForce RTX 5090, похоже, приближается к концу своего производственного цикла. Инсайдер MEGAsizeGPU рассказал, что новые поставки графических процессоров GB202 для топовой видеокарты больше не планируются, а все будущие чипы будут эксклюзивно поставляться для линейки RTX Pro.

Если информация подтвердится, это будет означать, что Nvidia фактически отказывается от выпуска RTX 5090, включая китайские D-версии. Видеокарта и без того испытывает дефицит, а ее стоимость приблизилась к отметке в 5000 долларов. Прекращение поставок новых GPU может еще сильнее повысить цены на флагманскую модель.

Источники говорят, что вместо GeForce RTX 5090 компания собирается выпустить RTX 5080 с 24 ГБ памяти. Она станет самой мощной потребительской видеокартой в семействе Nvidia. От выпуска RTX 5080 на 16 ГБ откажутся.

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Ранее появилась информация, что под угрозой сокращения производства может оказаться и GeForce RTX 5070 Ti. Однако пока неясно, планирует ли Nvidia полностью снять видеокарту с производства или только уменьшить объемы выпуска и перенаправить мощности на другие модели.

Вероятно, Nvidia намерена перераспределить ресурсы для выпуска новых моделей RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super, которые должны быть представлены до конца года.

Ранее СМИ обратили внимание, что в Европе цена на самую дешевую версию GeForce RTX 5090 уже превысила 5000 евро. При этом отдельные модели уже приближаются к отметке €5500.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК осенью 2026 года. Звание самой популярной видеокарты неожиданно досталось GeForce RTX 5070.

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