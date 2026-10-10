'Россия поблагодарила за снятие санкций': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью (фото)

В целом он отметил, что ночью под ударами оказались 13 украинских областей, в результате чего были разрушены жилые дома, инфраструктура и железные дороги.

Россияне сбросили пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье, тем самым поблагодарив за снятие санкций США на экспорт своего дизельного топлива.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, комментируя удар по городу.

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье. На данный момент известно о 12 погибших, среди них трое детей", – написал президент.

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Он добавил, что ещё 14 человек ранены.

"Состояние двоих из них тяжелое – врачи борются за их жизни. Выясняется информация о еще 12 людях", – добавил глава государства.

В целом он отметил, что ночью под ударами оказались 13 украинских областей, в результате чего разрушены жилые дома, инфраструктура и железные дороги.

"Эта ночь стала ещё одним подтверждением того, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше якобы можно, что сбрасывать бомбы на города якобы можно. Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что войну нужно остановить, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас именно наша дальность стрельбы это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут", – пообещал Зеленский.

Удар по Запорожью

10 октября российские войска нанесли удар по жилой застройке Запорожья. В результате атаки был поврежден жилой дом, возник пожар.

Ранее местные власти сообщали об 11 погибших и 16 раненых.

Спасатели продолжают расчищать завалы и искать людей, которые могут находиться под ними.

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