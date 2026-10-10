'Удар в спину Зеленскому': The Telegraph назвал причину дизельного соглашения США и РФ

Договоренность о поставках российского дизельного топлива может быть попыткой Трампа снизить цены в преддверии промежуточных выборов в США.

Президент США Дональд Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. На фоне приближающихся промежуточных выборов в США это решение может стать попыткой продемонстрировать избирателям готовность снизить цены на топливо. В то же время в Украине эту договоренность раскритиковали, заявив, что она принесет России дополнительные средства для продолжения войны, пишет The Telegraph.

Заявление Трампа прозвучало в конце торгового дня в пятницу, 9 октября, примерно за час до закрытия американских рынков на выходные.

"Я только что завершил чрезвычайно успешную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой было договорено, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок", – написал американский президент в социальной сети Truth Social.

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По словам Трампа, благодаря этой договоренности цены на топливо в США и во всем мире должны быстро снизиться. После его заявления фьючерсы на дизельное топливо упали примерно на 4%.

Однако аналитики нефтяной отрасли сомневаются, что эта сделка сможет существенно изменить ситуацию на рынке.

Почему соглашение Трампа с Путиным подвергается критике

Объемы топлива, о которых заявил Трамп, невелики по сравнению с мировым спросом. Дефицит усугубляется из-за войны США с Ираном, а также ударов украинских беспилотников по российским нефтяным объектам, которые сократили нефтеперерабатывающие мощности России.

Опытный аналитик нефтяной отрасли Том Клоза назвал заявление американского президента очередным символическим шагом, который не способен изменить рыночную реальность.

Он также выразил сомнение в том, что Россия сможет быстро нарастить экспорт дизельного топлива или что данная договоренность приведет к длительному снижению цен.

В то же время решение Трампа вызвало беспокойство из-за возможных последствий для Украины. По мнению критиков, поступления от продажи топлива могут усилить финансовые возможности Москвы продолжать войну.

Зеленский назвал соглашение подарком Путину

На момент объявления соглашения украинская переговорная команда общалась с американскими чиновниками во Флориде.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Трампа, назвав соглашение "подарком Путину". По информации издания, украинский лидер был потрясен заявлением американского президента.

"Именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка позволяет России экспортировать дизельное топливо… все эти деньги идут на войну против людей, против Украины, против всех нас", – заявил Зеленский.

Как пишет The Telegraph, всего месяцем ранее украинский президент лично просил Трампа усилить давление на Путина и ограничить доступ России к нефтяным доходам, которые являются одним из ключевых источников финансирования ее военных действий.

Решение Вашингтона также раскритиковал сенатор-демократ Ричард Блументаль. Он заявил, что договоренность с российским лидером противоречит намерениям Конгресса, и призвал Трампа ее отменить.

Некоторые представители энергетической отрасли США также поставили под сомнение целесообразность такого шага. В частности, глава техасской компании Greenland Energy Company Роберт Прайс подчеркнул, что вместо закупки топлива в России Соединенным Штатам следует развивать собственные мощности и сотрудничать с надежными партнерами.

Поможет ли соглашение Трампу перед выборами

The Telegraph связывает объявление о достижении договоренности с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября.

По оценке издания, Трамп пытается продемонстрировать американцам, что способен повлиять на цены на топливо и облегчить финансовое бремя для домохозяйств. В то же время кратковременное снижение котировок не гарантирует длительного удешевления.

Ситуацию осложняет и напряженность вокруг Ормузского пролива, через который проходят важные потоки энергетических ресурсов. Несмотря на заявления Трампа о контроле США над этим маршрутом, движение топлива остается затрудненным из-за угрозы иранских атак.

Соглашение с РФ о дизельном топливе – последние новости

Как сообщал УНИАН, США разрешили России поставлять дизельное топливо на мировые рынки просто так, не получив взамен никаких уступок в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на договоренность Путина и Трампа и отметил, что Украина поддержала бы ослабление санкций только в обмен на энергетическое перемирие на время холодов.

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