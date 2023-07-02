Вучич считает, что косовские власти пытаются подражать Украине.

Президент Сербии Александар Вучич опасается новой эскалации вокруг косовских сербов, когда ВСУ начнут основную фазу своего контрнаступления на юге Украины. Об этом он заявил в интервью сербскому телевидению.

По словам президента Сербии, действующий премьер-министр Косово Альбин Курти хочет быть похожим на Владимира Зеленского и потому якобы пытается во всем подражать украинскому лидеру. Вучич отметил, что Украина, вероятно, начнет массированное наступление в ближайшее время, чтобы продемонстрировать значимые успехи в преддверии саммита НАТО в Литве 12 июля.

"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти нелюди могут на них напасть, спрятались. Я боюсь, что этот террор станет еще более яростным, он (премьер Косово – УНИАН) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны", – сказал Вучич.

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Ситуация вокруг косовских сербов – последние новости

Весной между Сербией и частично признанной Республикой Косово начался новый виток противостояния из-за сербского этнического меньшинства на севере Косово. В мае миротворцам НАТО пришлось вмешаться и сформировать кордоны безопасности вокруг сербских поселений в Косово.

По некоторым данным, напряженность в регионе поджигает Россия, традиционно используя для этих целей "ЧВК Вагнер". По словам сербских оппозиционеров, сербское население в свою очередь тоже поддерживает российскую агрессию против Украины.

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