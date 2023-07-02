Президент Сербии Александар Вучич опасается новой эскалации вокруг косовских сербов, когда ВСУ начнут основную фазу своего контрнаступления на юге Украины. Об этом он заявил в интервью сербскому телевидению.
По словам президента Сербии, действующий премьер-министр Косово Альбин Курти хочет быть похожим на Владимира Зеленского и потому якобы пытается во всем подражать украинскому лидеру. Вучич отметил, что Украина, вероятно, начнет массированное наступление в ближайшее время, чтобы продемонстрировать значимые успехи в преддверии саммита НАТО в Литве 12 июля.
"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти нелюди могут на них напасть, спрятались. Я боюсь, что этот террор станет еще более яростным, он (премьер Косово – УНИАН) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны", – сказал Вучич.
Ситуация вокруг косовских сербов – последние новости
Весной между Сербией и частично признанной Республикой Косово начался новый виток противостояния из-за сербского этнического меньшинства на севере Косово. В мае миротворцам НАТО пришлось вмешаться и сформировать кордоны безопасности вокруг сербских поселений в Косово.
По некоторым данным, напряженность в регионе поджигает Россия, традиционно используя для этих целей "ЧВК Вагнер". По словам сербских оппозиционеров, сербское население в свою очередь тоже поддерживает российскую агрессию против Украины.