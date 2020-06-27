В Кыргызстане у 17 сотрудников аппарата президента обнаружили коронавирус

Президент Кыргыстана Жээнбеков отказался от участия в параде 24 июня Москве, поскольку у двух членов сопровождавшей его делегации обнаружили коронавирус. У президента тест на коронавирус показал отрицательный результат.

У 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова обнаружили коронавирус нового типа.

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Об этом сообщает информагентство Анадолу.

В заявлении пресс-службы президента сообщается, что после обнаружения коронавирусной инфекции у членов делегации, сопровождающих Жээнбекова во время визита в Москву, все сотрудники сдали анализы.

По их результатам еще у 9 сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева, анализы на наличие коронавирусной инфекции подтвердили положительный результат.

У президента тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако он помещен на карантин и выполняет свои обязанности из дома.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

Как сообщал УНИАН, президент Кыргыстана Жээнбеков прибыл в Москву для участия в параде 24 июня, но вынужден был отказаться от участия в мероприятии, поскольку у двух членов сопровождавшей его делегации обнаружили коронавирус.

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