В Кремле прокомментировали отсутствие президента Кыргызстана на параде в Москве

У нескольких членов кыргызской делегации, которая прибыла на вчерашний парад в Москву, обнаружили коронавирус.

В Кремле утверждают, что президент Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков сам отказался от участия в параде, который прошел вчера в Москве, после обнаружения коронавируса у членов сопровождавшей его делегации.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад. К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем, чтобы не подвергать опасности здоровье, в первую очередь, ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение», - сказал Песков.

Он добавил, что контакты на высшем уровне будут продолжаться в сроки, согласованные по дипканалам.

Также Песков отметил, что график этих контактов уже понятен.

«Сроки будут определяться просто, в зависимости от ситуации эпидемиологической», - сказал он.

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