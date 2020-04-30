CNN: Китай доказывает, что после карантина кризис из-за COVID-19 только начинается

Эксперты говорят, что Ухань, который стал эпицентром пандемии, будет чувствовать экономические последствия пандемии коронавируса даже через три года.

По всему миру люди с нетерпением ожидают объявления, что пандемия коронавируса уже остановлена и можно возвращаться к привычной жизни. Но китайский город в центре пандемии демонстрирует, что ночного "привычного" не будет еще долго.

Об этом пишет CNN, напоминая, что 8 апреля власти Уханя ослабила жесткие ограничения передвижения в городе, тем самым завершив 76-дневный карантин. Но жители и местный бизнес быстро поняли, что выход города из карантина будет до боли медленным. Несмотря на отмену наиболее жестких запретов, многие магазины до сих пор закрыты, рестораны только продают блюда "на вынос", а люди хоть и выходят на улицу, но до сих пор носят защиту и пытаются избегать друг друга.

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Настроения на местах очень отличаются от заявлений чиновников. На пресс-конференции 8 апреля чиновник эпидемиологического контроля в Ухане Лю Пин сказал, что некоторые части города восстановились на 100%. Во время встречи 25 апреля власти Уханя пообещали "двойную победу" в обуздании эпидемии и экономическом росте. Но даже государственные СМИ сомневаются в плане восстановить производство в городе на 100% до конца апреля и называют его "слишком оптимистичным".

Бизнесмены из Уханя рассказали CNN, что их доходы нулевые, а аренда помещений очень высокая. Эксперты же считают, что пройдут месяцы, если не дольше, прежде чем экономика города восстановится.

"В краткосрочной перспективные, конечно, будет некоторое восстановление", - сказал экономист Macquarie Capital Limited Ларри Ху.

"Сначала восстановится производство, а потом потребление. Потому что много людей до сих пор не хотят выходить из дома. Но в долгосрочной перспективе, с точки зрения трехлетнего периода, вирус все равно будет причинять боль росту Уханя", - добавил он.

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CNN объясняет, что Ухань - мегаполис с более чем 11 миллионами жителей. Это делает его больше, чем подавляющее большинство городов США. Однако, Ухань все равно считается второстепенным в пределах материкового Китая. Будучи столицей провинции Хубэй, он стал транспортным и производственным узлом для страны. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Ухане в декабре. Когда эпидемия ухудшилась, город был закрыт и отделен от остального Китая. Это произошло 23 января с целью сдержать распространение коронавируса.

Буквально за ночь жизнь в городе остановилась. В некоторых частях Уханя люди были заперты дома на несколько месяцев подряд, не имея возможности выйти и полагаясь только на службы доставки продуктов и товаров первой необходимости. Теперь, когда карантин отменили, местная власть пытается как можно скорее возобновить работу бизнеса. А Пекин давит на провинции, требуя помочь усилить замедленную экономику Китая. Но много сигналов свидетельствуют о том, что несмотря на обнадеживающую риторику, экономика провинции Хубэй не скоро восстановится после тяжелого карантина.

По словам экономиста S&P Global Ratings Шона Роча, урок Уханя для остального мира заключается в том, что быстрые и ранние действия против коронавируса могут дорого стоить для экономики, но они позволяют быстрее восстановиться.

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"Карантины диспропорционально влияют на малые и средние предприятия. Потому что у таких фирм меньше доступа к кредитам, которые бы помогли им возвести мосты к восстановлению. Им будет тяжело выполнить все требования, чтобы открыться", - сказал эксперт.

Когда журналисты CNN побывали в городе 21 апреля, поездка через центральные улицы показала, что больше половины местного бизнеса до сих пор закрыто. ВВП провинции Хубэй сократился на 40% в первом квартале 2020 года, согласно данным государственного информационного агентства "Синьхуа". А розничная торговля упала на более чем 15% только в марте. Правительство Китая объявило, что позволит бизнесу, который арендует помещения у государственных компаний, не платить в течение трех месяцев. Но те, кто работает с частными владельцами недвижимости, оказались под давлением аренды и отсутствия доходов. Они могут остаться "за бортом".

"Я открылся на два дня. Ни один клиент не пришел покушать, это было запрещено. Я получил только два или три заказа на доставку. Цена открытия была выше, чем я зарабатывал каждый день. Поэтому я закрылся снова", - сказал владелец одного из ресторанов в Ухане.