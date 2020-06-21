В Испании завершилось чрезвычайное положение, страна открыла границы

Кроме того, с сегодняшнего дня открываются границы для путешественников из стран Шенгенской зоны.

В Испании завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Сегодня, 21 июня, в Испании истек срок действия чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Оно действовало в стране с 14 марта и после того продолжалось шесть раз подряд. Последние два раза премьер Педро Санчес трудом собрал в парламенте достаточное количество голосов.

Вчера, накануне завершения действия чрезвычайного положения, премьер в телеобращении поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с эпидемией, но подчеркнул, что вирус может вернуться и нужно сделать все возможное, чтобы избежать такого сценария.

Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.

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Кроме того, с сегодняшнего дня открываются границы для путешественников из стран Шенгенской зоны.

Впрочем, как уже сообщалось, минздрав Испании объявил, что все путешественники должны будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса.

Карантинные ограничения, которые все еще сохраняются, отличаются для различных регионов в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из них. Более половины уже перешли к последнему этапу ослабления ограничений.

По последним данным министерства здравоохранения, эпидемия в Испании унесла жизни 28 322 людей, что является третьим наибольшим показателем в Европе после Великобритании и Италии.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз с 15 июня 2020 года официально снял ограничения на внутренние путешествия в пределах Шенгенской зоны.

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