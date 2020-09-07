Дату официального чествования погибших еще будут согласовывать с другими органами власти.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан поддержали инициативу об официальном почтении памяти погибших от пандемии коронавируса в Германии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Смерть от коронавируса - это смерть в одиночестве, без возможности попрощаться с родными ... Мы должны поддержать людей в их горе и подумать, как выразить свои соболезнования", - отметил Штайнмайер.

Он добавил, что 9300 погибших от COVID-19 в Германии - это примерно втрое больше, чем ежегодное количество смертей в ДТП.

Дата официального чествования погибших еще согласовывать с другими органами власти.

Штайнмайер также предостерег людей не быть безответственными из-за "усталости от коронавируса".

Коронавирус в Германии: что известно

С начала эпидемии в Германии от коронавируса умерли 9325 больных. Всего в стране зафиксировали 250 800 подтвержденных случаев.

В минувшие выходные в Берлине состоялась крупнейшая акция протеста "коронаскептиков", во время которой отдельные радикальные группы попытались штурмовать парламент.

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Автор: Виктория Гордиенко