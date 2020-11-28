Это треть всех рабочих мест и пятая часть компаний - на сегодня в Германии насчитывается около 55 тысяч компаний с примерно 250 тысячами рабочих мест.

В Германии каждый третий водитель такси рискует потерять работу из-за пандемии коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Ассоциация такси ожидает, что без дополнительной помощи до конца 2021 года по всей стране будет потеряно 12 тысяч компаний и около 80 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это треть всех рабочих мест и пятая часть компаний - на сегодня в Германии насчитывается около 55 тысяч компаний из примерно 250 тысячами рабочих мест.

Только в Берлине в этом году сняли с учета более 1 тысячи такси.

По данным ассоциации, ситуация в сфере такси в последнее время резко ухудшилась из-за частичного локдауна.

"Сейчас мы теряем массу компаний, некоторые люди теряют работу и, следовательно, свое экономическое существование", - говорится в письме Совета директоров и президиума Федеральной ассоциации такси и арендованных автомобилей министру экономики Петеру Альтмаєру и министру финансов Олафу Шольцу.

В ассоциации заявили, что отрасль поддерживает меры по сдерживанию пандемии и работает со строгими гигиеническими правилами, однако из-за снижения мобильности людей сфера перевозок приходит в упадок.

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Автор: УНИАН