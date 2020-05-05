The Guardian: Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная, почему?

Немного младший возраст и меньшая плотность населения могли сыграть роль, но главным фактором стал быстро введенный карантин.

Глядя на карту распространения коронавируса в Европе, можно сказать точно одно: более богатые страны Западной Европы пострадали от болезни больше, чем восточная часть ЕС. И исключений почти нет.

Сравнение данных разных стран может быть не простой задачей. И много факторов могут исказить реальные цифры. Разница между уровнями заражения на Западе с одной стороны и в Центре и на Востоке - с другой столь разительна, что ее невозможно игнорировать. Об этом пишет The Guardian. Даже у тех стран центрально-восточного региона, которые больше всего пострадали, соотношение больных и умерших на миллион населения значительно ниже, чем в Западной Европе. К примеру, Словакия зафиксировала лишь 1413 случаев заражения и 25 смертей. В соседней Австрии, которая якобы хорошо разобралась с болезнью на своей территории, эти цифры выше в 10 и 20 раз соответственно.

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Ряд факторов могли повлиять на такую ситуацию. К примеру, в Восточной Европе средняя продолжительность жизни меньше, поэтому и меньше людей, которых можно отнести к группе риска. Также авиасообщений с Китаем меньше, тесты тоже проводятся не так масштабно. Кроме того, некоторым странам могло просто повезти. Жители всей Европы сейчас обязаны носить маски. Но Чехия и Словакия ввели это правило очень рано, пытаясь сдержать распространение коронавируса.

Важнейшей причиной издание называет быстрое введение карантина в Центральной и Восточной Европе. В марте в Великобритании и других странах Запада еще проводились массовые собрания и события. Но правительства восточных стран, оглядываясь на события в Италии, уже вводили карантин. Во многих местах страх из-за плохого финансирования и обеспечения систем здравоохранения быстро перерос в решимость.

"Такие страны, как Швеция и Великобритания, имели большее ощущение, что у них есть возможность взвесить ряд политических выборов, а не просто попасть в ситуацию, в которой им нужно бороться с абсолютным крахом систем здравоохранения", - сказал политолог Бен Стэнли.

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Это заставило население Восточной Европы выполнять распоряжения властей. В регионе было меньше несогласных голосов в отличие от Западной Европы и США.

"Именно ощущение уязвимости нашей системы здравоохранения заставило людей соблюдать карантин. Это все потому, что никто не верит системе", - пояснил политолог из Болгарии Иван Крастев.