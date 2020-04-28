В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко с сыном, обнаружили коронавирус - СМИ
В мужском православном монастыре в селе Малые Ляды, который ранее посещал президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном, обнаружили коронавирус - храм закрыт на карантин.
Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".
В частности, начальник информационного отдела Беларусской православной церкви Сергей Лепин подтвердил, что монастырь находится на карантине, поскольку там есть люди с подтвержденным COVID-19.
"Но сколько я не знаю. За дополнительной информацией обращайтесь в Ляденский монастырь", - сказал он.
Читайте такжеВ Беларуси за сутки выявили рекордные 919 случаев коронавируса
В монастыре же информацию не подтверждают. Спикер Борисовской епархии Игорь Васко отметил, что пациентов с коронавирусом в монастыре не было.
"А то, что монастырь закрыт для паломников, так оно и есть. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией", - сказал он, добавив, что все 20 жителей монастыря остаются на месте и выполняют свои обязанности.
19 апреля, в день празднования православной Пасхи в монастыре с сыном побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда же он заявил, что выступает против закрытия храмов и введения карантина.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире