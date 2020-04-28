В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко с сыном, обнаружили коронавирус - СМИ

Сейчас храм закрыт на карантин "из-за сложной эпидемиологической ситуации".

В мужском православном монастыре в селе Малые Ляды, который ранее посещал президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном, обнаружили коронавирус - храм закрыт на карантин.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

В частности, начальник информационного отдела Беларусской православной церкви Сергей Лепин подтвердил, что монастырь находится на карантине, поскольку там есть люди с подтвержденным COVID-19.

"Но сколько я не знаю. За дополнительной информацией обращайтесь в Ляденский монастырь", - сказал он.

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В монастыре же информацию не подтверждают. Спикер Борисовской епархии Игорь Васко отметил, что пациентов с коронавирусом в монастыре не было.

"А то, что монастырь закрыт для паломников, так оно и есть. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией", - сказал он, добавив, что все 20 жителей монастыря остаются на месте и выполняют свои обязанности.

19 апреля, в день празднования православной Пасхи в монастыре с сыном побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда же он заявил, что выступает против закрытия храмов и введения карантина.

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