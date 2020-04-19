Лукашенко посетил церковь во время пандемии: "мы эти вирусы переживаем каждый год"

Президент Беларуси "не приветствует тех, кто закрыл людям дорогу к храму".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в нынешней эпидемиологической ситуации закрывать храмы не нужно, и сам посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм по случаю Пасхи.

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"Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - цитирует слова Лукашенко «Белта».

Белорусский лидер заметил, что миллионы людей в мире - верующие, многие из них облечены большой властью.

"Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства", - заявил Лукашенко.

Напомним, в Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.

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