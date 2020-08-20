Пока весь мир на карантине, в Ухане провели многотысячную пляжную вечеринку (фото)

Китайское прогосударственное СМИ назвали возмущения других стран "завистью".

В китайском городе Ухань, который в начале года стал эпицентром распространения COVID-19, провели многотысячную пляжную вечеринку.

Событие провели в одном из крупных бассейнов города. Судя по опубликованным фото, на нее пришли несколько тысяч человек. Никто об ограничении дистанции и не думал. Несмотря на это, китайское прогосударственное СМИ The Global Times оправдало своих граждан, а возмущения других стран назвали завистью.

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Австралийские и британские медиа возмутились, что Ухань празднует, пока остальной мир на карантине уже который месяц из-за пандемии.

В ответ на это издание приводит комментарии китайских пользователей, отражающих противоположную точку зрения. Они утверждают, что на Западе Ухань осуждали, когда его жители сидели в строжайшем карантине в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможным благодаря таким мерам — то есть дело просто в «нелюбви ко всему китайскому».

По данным института Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали более 22,4 млн случаев заражения SARS-CoV-2, погибли по связанным с ним причинам более 787 тысяч человек. В Китае, согласно официальной информации, заразились менее 90 тыс. человек, 4,7 тыс. пациентов скончались.

Коронавирус в мире:

По состоянию на утро среды, 20 августа, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22 328 069 человек.

Больше всего больных, как и прежде, в США - 5 529 347, Бразилии - 3 456 652, Индии - 2 767 273 и России - 935 066.

Украина в мировом перечне заняла 15 место и опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

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Автор: Наталия Печиборщ