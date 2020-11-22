Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.

Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается график работы всех развлекательных заведений.

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Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии. "Правительство Республики Сербии приняло новые меры по борьбе с эпидемией, вызванной заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении, передает 112.ua.

С 24 ноября все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00.

Также запрещаются собрания в группах более пяти человек. При этом жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.

Кроме того, жителей переводят на удаленную работу, чьи обязанности это позволяют.

Также ограничивается наполняемость общественного транспорта и вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.

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Автор: УНИАН