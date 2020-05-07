Беларусь выгнала российских пропагандистов после сюжета об эпидемии в стране

В России действия Беларуси считают «абсолютно безосновательными».

МИД Беларуси отменило аккредитацию съемочной группы пропагандистского «Первого канала» после выхода сюжета о ходе эпидемии в стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Белорусы отыскали в сюжете россиян семь фактов лжи о коронавирусе.

Решение министерство приняло 6 мая, лишив аккредитации двух сотрудников российского телеканала, в частности корреспондента Алексея Кручинина.

Читайте такжеДети лежат на улицах замертво: в Индии произошла масштабная утечка газа (видео)

На «Первом канале» добавили, что журналиста выслали из Белоруссии, и считают такие действия «абсолютно безосновательными».

Кручинин является автором нескольких репортажей о коронавирусной инфекции в Беларуси. Последний из них вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резком росте числа заболевших и умерших в населенном пункте Столбцы.

Сюжеты «Первого канала» о коронавирусе в Беларуси раскритиковал ранее министр иностранных дел Владимир Макей.

В этих сюжетах, в частности, утверждалось, что власти Беларуси недооценивают масштаб эпидемии и не принимают необходимых мер для борьбы с ней. Официальный Минск это отрицает.

Как сообщал УНИАН, в Кремле рассказали о различии подходов России и Беларуси в борьбе с коронавирусом.

«Вы видите, действительно, что мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных», - сказал Песков.