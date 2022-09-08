К жизни королевы Великобритании и ее семьи всегда было приковано пристальное вненимание общественности.

8 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II. При жизни ее сопровождало немало скандальных историй, которые так или иначе бросали тень на всю королевскую семью.

Вспомним самые громкие скандалы Елизаветы II.

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Похождения принца Филиппа и список его "любовниц"

Известно, что Елизавета и Филипп часто жили порознь. И пока королева исполняла свои обязанности на троне, принца то и дело замечали в закрытых мужских клубах сомнительного свойства. Это были тяжелые времена для их брака. Ходили слухи о многочисленны изменах Филиппа.

В список предполагаемых любовниц принца, в частносоти попадали такие особы, как актриса Пэт Кирквуд, певица Элен Кордет, телеведущая Кэти Бойл и не только.

Соперница Маргарет и ее несчастный брак

Конечно же, о соперничестве принцессы Маргарет и Елизаветы ходило множество слухов. Маргарет при этом нередко называли "запасной принцессой". Когда она пожелала выйти замуж по любви за разведенного полковника Питера Таунсенда, все эти домыслы заиграли новыми красками.

Будучи главой англиканской церкви, Елизавета не могла позволить Маргарет заключить этот союз без изменения законодательства. Королева была в силах это сделать, но не стала и просто наложила вето на брак, тем самым разбив сердце сестры.

Впоследствии Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джоунза. Их брак так и не стал счастливым. Пара развелась 18 лет спустя в 1978 году.

Измены принца Чарльза и Дианы

Это один из тех скандалов королевской семьи, который можно смело назвать самым популярным. Он разразился в 80-х годах. Ходили слухи, что принц Чарльз возобновил связь с бывшей девушкой Камиллой, а принцесса Диана изменяет ему с майором Джеймсом Хьюиттом.

Даже после официального объявления о расставании пары, газеты активно публиковали расшифровки их телефонных бесед с любовниками, смакуя подробностями их личной жизни.

В 1997 году Диана погибла в авиакатастрофе в Париже. Чарльз женился на Камилле в 2005-м.

Сексуальные домогательства сына Елизаветы II Эндрю

Американка Вирджиния Джуффре обвинила сына Елизаветы II Эндрю в том, что он вынудил ее вступить в сексуальную связь, когда ей было 17 лет. Она утверждала, что он трижды изнасиловал ее,

Также герцога Йоркского в сексуальных домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг. По ее словам, принц надругался над ней, когда ей был 21 год, – трогал ее за грудь и другие части тела.

Эндрю эти обвинения неоднократно отрицал. Но, несмотря на это, Елизавета ІІ исключила своего сына принца Эндрю, герцога Йоркширского, из королевской семьи, лишив его всех военных титулов и покровительства.

Отказ от полномочий принца Гарри и Меган Маркл

Брак принца Гарри и Меган Маркл был с самого начала скандальным. Но когда пара объявила о решении оставить Кенсингтонский дворец, разразилась настоящая буря.

Герцоги Сассекские объявили, что планируют оставить свои королевские обязанности, в мае 2018 года. Спустя пару месяцев они поселились в Калифорнии со своим сыном Арчи. Еще через какое-то время пара дала скандальное и нашумевшее интервью Опре Уинфри.

В беседе Маркл намекала на расизм в королевской семье и нежелание дворца давать титул их сыну, а Гарри пожаловался на то, что отец прекратил общение с ним.

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