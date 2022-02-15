Сообщается, что все стороны достигли внесудебного урегулирования.

Средний сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю урегулировал гражданское дело о сексуальных домогательствах, возбужденное против него в США Вирджинией Джуффре.

Об этом свидетельствуют судебные документы, сообщает BBC.

Джуффре подала в суд на герцога Йоркского, утверждая, что он трижды изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Эндрю эти обвинения неоднократно отрицал.

В письме, поданном в окружной суд США во вторник, говорится, что Эндрю и Джуффре достигли внесудебного урегулирования.

Представители герцога заявили, что у них нет других комментариев, кроме заявления суда.

В заявлении, приложенном к письму, говорится: "стороны подадут оговоренное увольнение после получения г-жой Джуффре компенсации (сумма которой не разглашается)".

Напомним, что также герцога Йоркского в сексуальных домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг. По ее словам, принц надругался над ней, когда ей был 21 год, – трогал ее за грудь и другие части тела.

После обвинений британская королева Елизавета ІІ исключила своего сына принца Эндрю, герцога Йоркширского, из королевской семьи, лишив его всех военных титулов и покровительства.

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