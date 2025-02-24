В соглашении содержится положение, которое касается проектов на временно оккупированных территориях Украины.

США и Украина приближаются к заключению сделки о полезных ископаемых на сотни миллиардов долларов. По итогам соглашения Вашингтон заявит о своем желании сохранить Украину свободной, суверенной и безопасной страной.

Об этом рассказал изданию Axios украинский чиновник, отметив, что соглашение может быть подписано уже сегодня.

По словам источника, в документе содержатся правки и он отличается от первоначального предложения США. Тем не менее его еще могут отредактировать.

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В издании ознакомились с документом и поделились, что соглашение предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции". Он будет совместно управляться США и Украиной.

"Правительство Соединенных Штатов Америки намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины", - сказано в документе.

Кроме того, фонд будет предназначен для инвестирования в проекты в Украине и привлечения инвестиций для увеличения темпов развития страны, включая такие области, как горнодобывающая промышленность и порты, добавили в издании. Также предполагается, что США возместят часть своих расходов, связанных с защитой, реконструкцией и возвращением Украины к довоенному ВВП.

В издании рассказали, что в проекте также содержится желание американской стороны, чтобы Украина оставалась свободной, но не оговариваются какие-либо военные обязательства США. Помимо этого соглашение предусматривает, что Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов. Установлено, что взносы Киева должны быть вдвое больше американских.

Журналисты отметили, что проект предусматривает то, что 50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от добываемых ресурсов, включая минералы, нефть и газ, будут перечисляться в фонд.

Кроме того, в соглашении содержится положение, которое касается проектов на временно оккупированных территориях Украины в случае их деоккупации. Это связано с тем, что большая часть минеральных богатств страны находится на разрушенном войной востоке.

Также в проекте соглашения говорится о том, что министерствам финансов и торговли США, а также офису вице-президента Джей Ди Вэнса предлагается проработать детали сделки с министерством экономики Украины после подписания первоначального рамочного документа, подчеркнули в издании.

Сделка о полезных ископаемых между Украиной и США - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых с США. Он подчеркнул, что в документе не были указаны конкретные гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, в CNN писали, что США требуют у Украины полезных ископаемых на сумму больше, чем было потрачено на войну. В соглашении о полезных ископаемых отсутствовали какие-либо гарантии безопасности для Украины.

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